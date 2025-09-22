Україна: Перша ліга

Перемога 3:1 у Києві та червона картка Сухоручка — чернівчани йдуть вгору.

На столичній Арені Лівий Берег господарі поступилися чернівецькій Буковині.

Гості швидко відкрили рахунок: на 5-й хвилині забив Віталій Дахновський. До перерви свою перевагу подвоїли — на 21-й хвилині відзначився Вадим Вітенчук. У другому таймі третій м’яч забив Олег Кожушко, і лише після цього господарі зуміли відповісти — гол на рахунку Сіднея. На 84-й хвилині кияни залишилися вдесятьох після вилучення Данила Сухоручка.

Нагадаємо, що Буковина в 1/16 фіналу Кубку України перемогла львівські Карпати з рахунком 1:0.

Лівий Берег – Буковина – 1:3

Голи: Сідней, 75 – Дахновський, 5, Вітенчук, 21, Кожушко, 54