Украина: Вторая лига

Экс-полузащитник Подолья поможет клубу побороться за выход в Первую лигу.

Хавбек Алекандр Музычук стал игроком Полесья, сообщил официальный сайт житомирского клуба. Условия перехода и контрактного договора не разглашаются.

В первой части сезона Музычук выступал за Подолье из Хмельницкого. В 11 матчах он отметился тремя забитыми мячами.

Полесье занимает вторую строчку в Группе А во Второй лиге, отставая от тернопольской Нивы на два очка. Ближайший поединок житомирская команда должна провести против дубля Оболони Бровар 22 марта.

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