ЧМ-2022. Отбор

Португалец прокомментировал результат игры с Люксембургом.

В рамках отбора к Чемпионату мира-2022 года Португалия разгромила на своем поле Люксембург (5:0).

Нападающий команды Сантуша Криштиану Роналду отметился хет-триком в этом матче. Вот как сам герой поединка прокомментировал свои голы.

"Очередная победа — очередной шаг вперед к нашей цели, очередная страница в истории нашей сборной! Все становится проще, когда играешь дома, перед своими болельщиками, которые поддерживают нас с первой до последней минуты.

Я обещал, что всегда буду стремиться к большему! Это заложено у меня в ДНК, в наших ДНК, и мы никогда не бываем полностью довольны, никогда не опускаем рук и всегда боремся за максимально возможный результат. Вперед, Португалия!",- написал футболист в своем Instagram.

Напомним, этими голами футболист обновил рекорд по количеству голов и хет-триков за сборную.