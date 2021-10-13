ЧМ-2022. Отбор
Португалец прокомментировал результат игры с Люксембургом.
Криштиану Роналду, Getty images
13 октября 2021, 09:03
В рамках отбора к Чемпионату мира-2022 года Португалия разгромила на своем поле Люксембург (5:0).
Нападающий команды Сантуша Криштиану Роналду отметился хет-триком в этом матче. Вот как сам герой поединка прокомментировал свои голы.
"Очередная победа — очередной шаг вперед к нашей цели, очередная страница в истории нашей сборной! Все становится проще, когда играешь дома, перед своими болельщиками, которые поддерживают нас с первой до последней минуты.
Я обещал, что всегда буду стремиться к большему! Это заложено у меня в ДНК, в наших ДНК, и мы никогда не бываем полностью довольны, никогда не опускаем рук и всегда боремся за максимально возможный результат. Вперед, Португалия!",- написал футболист в своем Instagram.
Напомним, этими голами футболист обновил рекорд по количеству голов и хет-триков за сборную.