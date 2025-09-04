Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Хавбек збірної Азербайджану розповів про шанси команди у кваліфікації ЧС-2026 та очікування від стартових матчів проти України та Ісландії.

Збірна Азербайджану готується до важкої боротьби у відборі ЧС-2026, де суперниками будуть Україна, Франція та Ісландія. Хавбек команди Джейхун Нурієв відзначив високий рівень конкурентів у групі.

"У нас дуже сильні суперники в групі. Франція, Україна та Ісландія останні роки регулярно виступають на великих турнірах. Тому буде зайвим сказати, що нас чекають непрості ігри проти класних команд.

Нурієв висловив упевненість у можливості здобути очки у перших двох зустрічах проти Ісландії та України.

Думаю, очко або очки можна заробити проти України. Потрібно вірити в це. Потрібно поборотися за очки в цій зустрічі. Сподіваюся, зможемо це зробити.

Вважаю, що чотири очки в перших двох турах — цілком реальне завдання. Якщо викладемося на максимум, зробимо все правильно, то результат буде", — сказав Нурієв.

Матч Азербайджан — Україна відбудеться 9 вересня, початок о 19:00.

