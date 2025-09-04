Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Вінгер Жирони досі відчуває дискомфорт у нозі й може не зіграти 5 вересня у Вроцлаві.

Вінгер іспанської Жирони та національної збірної України Віктор Циганков не брав участі у відкритому тренуванні команди, що відбулося напередодні матчу кваліфікації ЧС-2026 проти Франції. Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Футболіст перебував на лаві запасних і не працював у загальній групі. Раніше головний тренер Жирони Мічел Санчес повідомляв, що Циганков має дискомфорт у лівій нозі, через що також пропустив матч Ла Ліги перед приїздом до збірної.

У разі, якщо Циганков не зможе зіграти проти Франції, його можуть замінити на правому фланзі атаки Олексій Гуцуляк, Олександр Зубков, Олександр Назаренко або Назар Волошин.

Матч між збірними України та Франції відбудеться вже завтра, 5 вересня, у польському Вроцлаві. Початок гри — о 21:45 за київським часом.