Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Головний тренер збірної Німеччини закликав команду проявляти емоції та бажання на полі, аби уникнути плей-оф у відборі ЧС-2026.

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн прокоментував поразку своєї команди від Словаччини (0:2) у першому раунді відбору до чемпіонату світу-2026 та висловив критику щодо настрою гравців на полі.

— Крім 2–3 травмованих футболістів, це найякісніші гравці, яких ми маємо в Німеччині. Можливо, наступного разу доведеться викликати менш технічних футболістів, але таких, які віддадуть на полі все, — зазначив Нагельсманн.

Тренер підкреслив, що наявність високої майстерності сама по собі не гарантує успіху:

— Я довіряю своїм гравцям, але бути просто кращим за суперника мало, якщо не демонструєш готовності та бажання. Чому команда типу Веєна мало не зіграла 2:2 із Баварією? Не через найкращу якість, а тому, що показала емоції та спрагу.

Нагельсманн додав, що попереду залишилося п’ять матчів, у яких Німеччина має виграти все, щоб уникнути плей-оф:

— У нас залишилося п’ять матчів, і ми маємо виграти все, включно з наступним суперником. Інакше в березні доведеться грати плей-оф.

Наступний матч збірної Німеччини відбудеться 7 вересня проти Північної Ірландії.