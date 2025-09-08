Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Вінгер поділився своїми думками після дебюту в збірній України.

Вінгер збірної України Назар Волошин прокоментував поразку своєї команди у матчі проти Франції (0:2) у відборі ЧС-2026, у якому він дебютував у складі "синьо-жовтих".

"Хвилювався, але не дуже сильно. Вийшов на п'ять хвилин, але, чесно кажучи, важко було виходити на заміну в такому поєдинку. Ще не розбігався, а всі інші вже на ходу. Важкий матч для збірної, але були моменти, коли ми контролювали гру, мали гарні нагоди, щоб забити.

Наша команда багато набігала і в атаку, і в оборону, ми намагалися грати компактно. Потрібно розібрати гру, проаналізувати. Було багато хороших моментів", — сказав Волошин.

