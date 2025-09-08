Інше

Молодий захисник Джошуа Вілсон-Есбранд приєднався до польського клубу на правах річної оренди.

22-річний лівий захисник Джошуа Вілсон-Есбранд приєднався до польського клубу Радом'як. "Зелені" орендували гравця у Манчестер Сіті на один рік, що стало важливим посиленням складу перед стартом нового сезону.

Джошуа розпочав свою кар'єру в молодіжній системі Вест Гема, а в 17 років перебрався до академії Манчестер Сіті. У складі "містян" він грав у Юнацькій лізі УЄФА та Прем'єр-лізі 2. Вілсон-Есбранд також набував досвіду в орендах, виступаючи за Ковентрі Сіті, французький Реймс, Кардіфф та минулого сезону у Сток Сіті в Чемпіоншипі.

Варто відзначити, що Джошуа Вілсон-Есбранд вже має досвід виступів за основну команду Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів УЄФА. У переможному для "містян" сезоні 2022/23 він двічі виходив на поле в цьому елітному турнірі. Крім того, він є частиною команди, яка двічі вигравала Прем'єр-лігу, а також має на своєму рахунку численні молодіжні трофеї, включаючи два чемпіонства Англії до 21 року, титул в Англійській лізі до 18 років та Кубок Англії до 18 років.