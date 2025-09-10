Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу кваліфікації ЧС-2026, що відбувся 9 вересня 2025 року.

Збірна Португалії у матчі відбірного циклу ЧС-2026 у гостях здобула перемогу над Угорщиною (3:2).

Угорці відкрили рахунок на 21 хвилині зусиллями Барнабаша Варги, але ще до перерви португальці відігралися, коли на 36 хвилині Бернарду Сілва зрівняв цифри на табло.

Потім на 58 хвилині Кріштіану Роналду реалізував пенальті, на що угорці відповіли голом Варги, який оформив дубль на 84 хвилині.

Проте останнє слово було за португальцями, які забили переможний м'яч на 86 хвилині зусиллями Жоау Канселу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Угорщина — Португалія в рамках кваліфікації чемпіонату світу-2026:

Угорщина — Португалія 2:3

Голи: Варга, 21, 84 — Б. Сілва, 36, Роналду, 58 (пен), Канселу, 86.

Угорщина: Б. Тот — Керкез (Дардаї, 90), Салаї, Орбан, Него — Стайлс (Віталіш, 81) — Надь (Лукач, 60), А. Тот (Отвош, 60), Собослаї, Болла (Грубер, 90) — Варга.

Португалія: Кошта — Мендеш, Діаш, Канселу, Невес (Феліш, 79) — Невіш, Вітінья (А. Сілва, 87) — Б. Сілва, Фернандеш (Трінкан, 66), Нету (Палінья, 79) — Роналду (Рамуш, 87).

Попередження: Варга — Невес, Палінья.