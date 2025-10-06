Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник Шахтаря замінить у складі національної команди Олександра Зубкова.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров викликав півзахисника Шахтаря Олега Очеретька для участі у жовтневих матчах кваліфікації чемпіонату світу 2026 року.

Очеретько замінить у заявці Олександра Зубкова з турецького Трабзонспора, який не зможе приєднатися до команди через пошкодження.

Національна команда готується до двох поєдинків — проти Ісландії, який відбудеться 10 жовтня в Рейк’явіку, та проти Азербайджану 13 жовтня у Кракові.

Раніше Ребров викликав Велетня до збірної України.