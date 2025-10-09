Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Головний тренер української національної команди поспілкується з представниками ЗМІ.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров візьме участь у пресконференції, присвяченій виїзному поєдинку відбору на ЧС-2026 проти Ісландії.

Українці зустрінуться з ісландцями в Рейк'явіку завтра, 10 жовтня. Матч прийматиме стадіон Лаугардалсвьоллур. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за Києвом.

Пресконференція за участі Реброва має розпочатися сьогодні, 9 жовтня, о 20:30 за київським часом. Слідкуйте за прямою трансляцією заходу на Football.ua.

Раніше повідомлялося, що на матчі Ісландія — Україна працюватимуть арбітри із Німеччини.