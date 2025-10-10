Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Ребров визначив склад на гру третього туру групового етапу, яка відбудеться сьогодні у Рек'явіку.

Сьогодні, 10 жовтня, на стадіоні Лейгардальсведлюр у Рек'явіку збірна України проведе матч третього туру групового етапу відбору чемпіонату світу-2026 проти національної команди Ісландії. Початок гри — о 21:45 за київським часом.

Склад збірної України на матч з Ісландією (за номерами): 1. Георгій Бущан, 2. Юхим Конопля, 3. Богдан Михайліченко, 4. Олександр Сваток, 5. Валерій Бондар, 6. Володимир Бражко, 7. Владислав Ванат, 8. Руслан Маліновський, 9. Олексій Гуцуляк, 10. Микола Шапаренко, 11. Артем Довбик, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Олександр Назаренко, 15. Олег Очеретько, 16. Віталій Миколенко, 17. Георгій Судаков, 18. Артем Бондаренко, 19. Назар Волошин, 20. Владислав Велетень, 21. Іван Калюжний, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.

Збірна знову на полі! Обирай Лева Матчу разом із брендом "Львівське" – голосуй за найкращого гравця під час гри на сайті levmatchu.uaf.ua.

Разом до спільної мрії!

З футболістів, які перебувають у Рек'явіку, до заявки не потрапив Єгор Ярмолюк.

Раніше Сергій Ребров прокоментував майбутній матч проти Ісландії.