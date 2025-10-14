Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Тренер "бундестім" оцінив гру з Північною Ірландією.

Збірна Німеччини здобула виїзну перемогу над Північною Ірландією з мінімальним рахунком 1:0 в рамках відбору до чемпіонату світу-2026.

Головний тренер Юліан Нагельсманн прокоментував цей результат: "Це не була наша найкраща гра. Вирішальним став розіграш стандарту, над яким ми багато працюємо на тренуваннях.

Це не була видовищна перемога, але головне — три очки", — сказав він на пресконференції.

Незважаючи на скромний виступ, Німеччина набрала дев’ять очок після чотирьох матчів і лідирує у своїй групі. Наставник наголосив на важливості результату, хоча й визнав недоліки в грі команди.