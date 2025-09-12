Інше

40-річний голкіпер підпише контракт після проходження медичного обстеження.

Воротар збірної Мексики Гільєрме Очоа продовжить свою кар'єру в чемпіонаті Кіпру, де виступатиме за АЕЛ. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Керівництво кіпрського клубу досягло принципової угоди з 40-річним мексиканцем про контракт, який буде підписано за умови успішного проходження медичного огляду.

"Очікуємо, що досвід, особистість та лідерські якості Очоа значно зміцнять склад нашої команди, внісши якість і впевненість у гравців, а також надихнувши наших молодих гравців. АЕЛ вітає його у своїй великій родині і бажає йому всіляких успіхів у синьо-жовтій футболці", — йдеться у заяві клубу.

Останнім клубом Очоа був португальський АВС. Минулого сезону він провів 23 матчі, з яких шість на нуль при 45 пропущених м'ячах.

Також зазначимо, що нещодавно у пресі ходила цікава історія про Очоа, який буквально зник під час переговорів із Бургосом. Воротар прибув на переговори до Іспанії і в якийсь момент він та його агент попросили зробити перерву на каву, але потім ні сам футболіст, ні його агент так і не повернулися на переговори, переставши відповідати на дзвінки з клубу.