Півзахисник національної команди переконаний, що португальці мають усе необхідне для боротьби за титул чемпіонів світу.
Бруну, getty images
17 червня 2026, 09:44
Півзахисник збірної Португалії Бруну Фернандеш поділився очікуваннями від чемпіонату світу 2026 року та заявив, що команда налаштована поборотися за найпрестижніший трофей у світовому футболі.
За словами футболіста, головною мрією нинішнього покоління португальських гравців є перша в історії перемога на мундіалі.
"Наша мрія — стати чемпіонами світу. Найважливіше — зосередитися на тому, що ми можемо зробити, щоб змінити той факт, що Португалія ніколи не вигравала чемпіонат світу, і стати першою командою, яка привезе цей трофей додому", — заявив Фернандеш.
Хавбек також нагадав про успіх збірної у Лізі націй 2025 року, зазначивши, що цей тріумф додав команді впевненості у власних силах.
"Ми задоволені цим досягненням. Воно показує, наскільки високим є наш рівень і якісними є футболісти, які зараз представляють Португалію. Ми знаємо, що маємо дуже сильну команду і щиро віримо, що можемо провести чудовий чемпіонат світу", — сказав гравець.
Фернандеш підкреслив, що його надихає атмосфера всередині колективу та готовність кожного футболіста працювати заради спільного результату.
"Мене наповнює впевненість, коли я бачу неймовірну команду, готову зробити все необхідне у будь-який момент. Йдеться не про те, щоб допомогти комусь окремо, а про досягнення нашої спільної мети", — зазначив півзахисник.
Окремо футболіст подякував уболівальникам за підтримку та довіру до національної команди.
"Вони абсолютно вірять у нас. Вони переконані, що у нас є все необхідне, щоб стати найкращою командою світу, вийти до фіналу та виграти чемпіонат світу. Ми повинні використати цю підтримку як додаткову енергію та пам'ятати, що вся Португалія на нашому боці", — підсумував Фернандеш.
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