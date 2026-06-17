Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник національної команди переконаний, що португальці мають усе необхідне для боротьби за титул чемпіонів світу.

Півзахисник збірної Португалії Бруну Фернандеш поділився очікуваннями від чемпіонату світу 2026 року та заявив, що команда налаштована поборотися за найпрестижніший трофей у світовому футболі.

За словами футболіста, головною мрією нинішнього покоління португальських гравців є перша в історії перемога на мундіалі.

"Наша мрія — стати чемпіонами світу. Найважливіше — зосередитися на тому, що ми можемо зробити, щоб змінити той факт, що Португалія ніколи не вигравала чемпіонат світу, і стати першою командою, яка привезе цей трофей додому", — заявив Фернандеш.

Хавбек також нагадав про успіх збірної у Лізі націй 2025 року, зазначивши, що цей тріумф додав команді впевненості у власних силах.

"Ми задоволені цим досягненням. Воно показує, наскільки високим є наш рівень і якісними є футболісти, які зараз представляють Португалію. Ми знаємо, що маємо дуже сильну команду і щиро віримо, що можемо провести чудовий чемпіонат світу", — сказав гравець.

Фернандеш підкреслив, що його надихає атмосфера всередині колективу та готовність кожного футболіста працювати заради спільного результату.

"Мене наповнює впевненість, коли я бачу неймовірну команду, готову зробити все необхідне у будь-який момент. Йдеться не про те, щоб допомогти комусь окремо, а про досягнення нашої спільної мети", — зазначив півзахисник.

Окремо футболіст подякував уболівальникам за підтримку та довіру до національної команди.

"Вони абсолютно вірять у нас. Вони переконані, що у нас є все необхідне, щоб стати найкращою командою світу, вийти до фіналу та виграти чемпіонат світу. Ми повинні використати цю підтримку як додаткову енергію та пам'ятати, що вся Португалія на нашому боці", — підсумував Фернандеш.

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