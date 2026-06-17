Стали відомі стартові склади команд для поєдинку першого туру чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Португалія та ДР Конго.
Кріштіану Роналду, Getty Images
17 червня 2026, 19:20
Національні збірні Португалія та ДР Конго зіграють у першому турі чемпіонату світу-2026 у Г'юстоні.
Португалія: Д. Кошта — Канселу, Араужу, Вейга, Мендеш — Невеш, Вітінья — Б. Сілва, Б. Фернандеш, Нету — Роналду.
Запасні: Са, Р. Сілва, Семеду, Діаш, Далот, Інасіу, Кошта, Нунес, Невеш, Рамуш, Феліш, Трінкан, Леау, Гедеш, Консейсан.
Запасні: Фаюлю, Еполо, Батубінсіка, Й. Каємбе, Калулу, Мбуку, Бонгонда, Садікі, Тшибола, Пікель, Сіпенга, Какута, Елія, Маєле, Банза.
ДР Конго: Мпасі — Ван-Біссака, Мбема, Туанзебе, Капюаді, Масуаку — Мутуссамі, Мукау, Е. Каємбе — Бакамбу, Вісса.
Гра Португалія — ДР Конго почнеться о 20:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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