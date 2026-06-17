Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Зірковий бразилець продовжує відновлення після травми гомілки.

Після місяця відсутності через травму правої гомілки, 34-річний Неймар вперше ненадовго приєднався до загальної групи збірної Бразилії на Чемпіонаті світу. У середу на тренувальній базі команди в Моррістауні (штат Нью-Джерсі) зірковий форвард вийшов на поле у тренувальній формі.

Разом із Рафіньєю, Бруну, Габріелем та Фабіньйо він взяв участь у розминці, встигнувши навіть звернутися до присутніх журналістів із жартом: " Ви за мною сумували?". Після короткої роботи з командою Неймар повернувся на лаву запасних, щоб продовжити індивідуальні заняття під наглядом тренерів.

Днем раніше, у вівторок, екс-нападник Барселони та ПСЖ виконав свої перші бігові вправи з моменту прибуття до Сполучених Штатів. Наразі Неймар продовжує відновлюватися після розриву м'яза другого ступеня, який він отримав 17 травня у грі за Сантос.

За даними джерел, нещодавно гравець пройшов повторне медичне обстеження. Місцеві ЗМІ повідомляють, що медичний персонал розраховує на повне одужання гравця до матчів плейоф.

Це означає, що капітан селесао гарантовано пропустить матчі групового етапу (Група C) проти Гаїті (у п'ятницю) та Шотландії (24 червня). Першу гру турніру проти Марокко, яка завершилася внічию 1:1, він провів на лаві запасних .

Повернення Неймара на поле має стати визначною подією, адже він не грав за національну команду з 17 жовтня 2023 року. Тоді, у відбірковому матчі проти Уругваю, він отримав важку травму — розрив передньої хрестоподібної зв'язки та меніска лівого коліна. За даними порталу Transfermarkt, відтоді бразилець пропустив близько 700 днів через постійні травми та тривалі періоди реабілітації.

Попри складну історію травм, головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті повністю довіряє футболісту та вірить у його важливість для команди:

"Неймар дуже наполегливо працює, щоб якомога швидше одужати. Ми очікуємо, що він повернеться до складу наступного тижня. Коли ми включали його до заявки, ми зробили це через його беззаперечні технічні здібності. Але ми також хочемо, щоб він був присутній заради його досвіду і прикладу, який він подає молодим гравцям команди", — наголосив Анчелотті.