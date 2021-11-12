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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру квалификации предстоящего чемпионата мира в Катаре.

Сборная Италии на своем поле примет Швейцарию в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Роберто Манчини.

Так, на победу Италии предлагается коэффициент 1,67, тогда как потенциальный успех Швейцарии оценивается показателем 5,80. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,80.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что итальянцы смогут забить три мяча в матче. Данный исход оценивается коэффициентом 7,10.

Напомним, что матч Италия — Швейцария состоится сегодня, 12 ноября, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.