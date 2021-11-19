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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру чемпионата Франции.

В рамках поединка 14 тура французской Лиги 1 Монако на своем поле примет Лилль.

Компания Parimatch считает, шансов добыть три очка в данном противостоянии больше у подопечных Нико Ковача.

Так, на победу "монегасков" можно поставить с коэффициентом 2.21. На ничью предлагают коэффициент 3,25, а победу Лилля оценили в 3,60.

Если вы уверены, что в матче обе команды смогут поразить ворота друг друга, то можете поставить с коэффициентом — 1.86.

Матч Монако — Лилль состоится в пятницу, 19 ноября и начнется в 22:00 по киевскому времени.