Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру чемпионата Франции.
Монако - Лилль, Getty Images
19 ноября 2021, 14:22
В рамках поединка 14 тура французской Лиги 1 Монако на своем поле примет Лилль.
Компания Parimatch считает, шансов добыть три очка в данном противостоянии больше у подопечных Нико Ковача.
Так, на победу "монегасков" можно поставить с коэффициентом 2.21. На ничью предлагают коэффициент 3,25, а победу Лилля оценили в 3,60.
Если вы уверены, что в матче обе команды смогут поразить ворота друг друга, то можете поставить с коэффициентом — 1.86.
Матч Монако — Лилль состоится в пятницу, 19 ноября и начнется в 22:00 по киевскому времени.