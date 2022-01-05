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Вашему вниманию букмекерские котировки на первый полуфинальный поединок.

В первом полуфинальном матче Кубка английской лиги Челси примет Тоттенхэм.

Букмекерские компании сходятся на том, что фаворитом в этом поединке являются хозяева.

Так, WilliamHill предлагает такие коэффициенты: на победу Челси — 1,91, на ничью — 3,20, на победу Тоттенхэма — 3,80.

Коэффициенты Bwin мало чем отличаются по сути, но чуть выше: победа Челси — 1,93, Ничья — 3,50, победа Тоттенхэма — 4,00.

А вот bet365 больше верит в хозяев: победа Челси — 1,90, ничья — 3,30, победа Тоттенхэма — 4,00.

Матч Челси — Тоттенхэм состоится 5 января. Начало в 21:45 по киевскому времени.

Ответный поединок запланирован на 12 января.

Во втором полуфинале встретятся Арсенал и Ливерпуль. Первый матч пройдет в Лондоне 6 января, ответный — в Ливерпуле 13 января.