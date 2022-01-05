Вашему вниманию букмекерские котировки на первый полуфинальный поединок.
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05 января 2022, 13:28
В первом полуфинальном матче Кубка английской лиги Челси примет Тоттенхэм.
Букмекерские компании сходятся на том, что фаворитом в этом поединке являются хозяева.
Так, WilliamHill предлагает такие коэффициенты: на победу Челси — 1,91, на ничью — 3,20, на победу Тоттенхэма — 3,80.
Коэффициенты Bwin мало чем отличаются по сути, но чуть выше: победа Челси — 1,93, Ничья — 3,50, победа Тоттенхэма — 4,00.
А вот bet365 больше верит в хозяев: победа Челси — 1,90, ничья — 3,30, победа Тоттенхэма — 4,00.
Матч Челси — Тоттенхэм состоится 5 января. Начало в 21:45 по киевскому времени.
Ответный поединок запланирован на 12 января.
Во втором полуфинале встретятся Арсенал и Ливерпуль. Первый матч пройдет в Лондоне 6 января, ответный — в Ливерпуле 13 января.