Бразилия

Греміо на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з колишнім півзахисником донецького Шахтаря Вілліаном.

Угода з 37-річним бразильцем розрахована до кінця сезону 2026 року.

Останнім клубом Вілліана був Фулгем, за який він провів 79 матчів, забив десять голів та віддав сім гольових передач.

Також Вілліан виступав за Челсі, Шахтар, Корінтіанс, Арсенал, анжи та Олімпіакос.

Після 21 туру Греміо набрав 25 очок і посідає 13 місце у чемпіонаті Бразилії.