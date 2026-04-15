Ліга чемпіонів

Керманич Барселони прокоментував виліт команди з Ліги чемпіонів УЄФА.

Напередодні каталонська Барселона обіграла мадридський Атлетіко в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, але за сумою двох матчів залишила турнір.

Після завершення гри головний тренер "блаугранас" Ганс-Дітер Флік прокоментував виступ власної команди.

"Ми розчаровані. У нас було багато моментів, особливо в першому таймі. У нас була можливість забити третій гол, але натомість потім ми пропустили у власні ворота.

Ми зіграли фантастичний матч і завершували гру вдесятьох. Я дуже ціную ту роботу, яку виконала моя команда. Нам не дуже пощастило. Так склались обставини, і ми повинні це прийняти.

Так, дрібні деталі вирішили хід гри, але це футбол — тут завжди так відбувається. Ми повинні були бути ще кращими, щоб перемогти. Але зрештою, із точки зору менталітету та ставлення, команда виклалась на повну. Усі виконали фантастичну роботу, але ми не досягли бажаного.

Я думаю, що ми заслуговували на півфінал, але ми повинні прийняти результат. Ми зіграли чудову дуель, і я пишаюсь своїми гравцями. Ми повинні прийняти результат.

Наступний крок — виграти Ла Лігу, ми на шляху до цього. Нічого для Барселони ще не завершено. Ми повинні грати як команда, мати правильний менталітет. Усі розчаровані, і я впевнений, що вболівальники також.

Усі розчаровані, тому що виграти Лігу чемпіонів — це мрія всього клубу. Ми молода команда, але є речі, які потрібно покращити, і ми це зробимо наступного сезону. Зараз пріоритет — Ла Ліга.

Я не хочу говорити про суддівство, тому що це нічого не змінить. Ми не можемо впливати на ці речі, і ми повинні це прийняти. Вам, звісно, хотілося б, щоб я говорив про це, але я просто не хочу цього робити.

Гравці повинні зробити наступний крок. Ми молода команда, і ми будемо вдосконалюватись. Я думаю, що сьогодні важливо те, що ми робимо. Ми працюємо з гравцями. Ми розчаровані, звичайно. Але це футбол, і це життя.

Для мене не має значення, коли ми виграємо Ла Лігу. Важливо просто її виграти. Ми можемо зосередитись на чемпіонаті, хоча й цю поразку важко сприйняти. Усі думали, що ми можемо це зробити. Ми розчаровані, але ми повинні це прийняти.

Якщо дивитись на обидва матчі, у нас було багато моментів. Сьогодні нам потрібно було забивати голи. Я не хочу говорити про суддів чи інші речі. Думаю, ми заслуговували на півфінал, але нам не пощастило", — заявив німецький фахівець.

У півфіналі мадридський Атлетіко зіграє проти переможця пари лондонського Арсеналу та лісабонського Спортінга.