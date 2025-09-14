Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 13 вересня 2025 року.

Завершилася 1298 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- Президент США Дональд Трамп закликає всіх членів НАТО посилити санкції проти росії та відмовитися від закупівлі російської нафти. Лише після цього США введуть нові санкції. Також він вважає, що НАТО на рівні Альянсу має запровадити мита проти Китаю у розмірі 50-100%, які можуть зняти тільки після завершення російсько-української війни.

- Жителів деяких повітів на сході Польщі та Румунії ввечері 13 вересня попереджали про повітряну загрозу. У Румунії дрон, який рухався на південний захід від Кілія-Веке, супроводжували два F-16. Президент України Володимир Зеленський відреагував на порушення повітряного простору країн-членів НАТО, наголосивши, що російські військові "точно розуміють, куди направлені їхні дрони й скільки часу вони здатні провести в повітрі".

- Окупантам вдалося потрапити на північні околиці Куп’янська по підземній газовій трубі. Однак Сили оборони пошкодили її та, принаймні тимчасово, зробили непридатною, розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем Ахіллес Юрій Федоренко. У Генштабі ЗСУ наголосили, що трубопровід біля Куп’янська не веде безпосередньо до міста, а вихід із нього перебуває під контролем українських захисників. Там пояснили, що біля Куп’янська декілька трубопроводів. Три їхні нитки з чотирьох уже пошкодили та затопили, тоді як вихід із четвертої під контролем Сил оборони.

- Колишній президент Польщі Анджей Дуда заявив, що атакою безпілотників росія "випробувала" Польщу. Водночас він зауважив, що його країна не має системи боротьби з дронами, а тому довелося застосовувати дороге озброєння для відбиття цієї атаки.

- Естонія ввела тимчасову заборону на польоти вздовж східного кордону через активність російських військ та українських дронів у ленінградській області рф. Обмеження на польоти у визначеній зоні діятимуть найближчими тижнями щодня з 20:00 до 7:00 на висоті до 6 тисяч метрів.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

З початку доби відбулося 158 боєзіткнень. Противник завдав 63 авіаційні удари, скинув 106 КАБ, залучив для ураження 1950 дронів-камікадзе та здійснив 3570 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося три атаки російських загарбників. Сьогодні противник завдав вісім авіаційних ударів, скинув 20 керованих авіаційних бомб, здійснив 167 обстрілів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 11 боєзіткнень у районах Вовчанська, Амбарного, Фиголівки та в напрямку Хатнього, Одрадного. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку противник здійснив вісім атак на позиції наших військ. Бої точилися у районі Мирного та в напрямку Куп’янська і Петропавлівки. Чотири боєзіткнення досі тривають.

На Лиманському напрямку російські війська 13 разів штурмували позиції українських захисників у районі населених пунктів Шандриголове, Колодязі, Греківка, Зарічне та в бік Ставків. Одне боєзіткнення досі триває.

На Сіверському напрямку українські воїни сьогодні вже відбили 14 з 17 спроб наступу на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Серебрянки, Григорівки та у напрямку населених пунктів Ямпіль, Дронівка.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили дві ворожі атаки у районі Білої Гори та в бік Ступочок.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні 10 разів штурмували позиції наших захисників в районах населених пунктів Клебан-Бик, Катеринівка, Полтавка, Русин Яр та в бік Плещіївки й Софіївки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 39 спроб потіснити наші підрозділи. Активність — у районах населених пунктів Володимирівка, Родинське, Миколаївка, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне, Новомиколаївка, Новопідгороднє, Молодецьке та в бік Новопавлівки й Філії. Дотепер тривають чотири боєзіткнення. За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 86 та поранили 55 окупантів, знищили 19 БпЛА та пошкодили автомобіль і дев’ять укриттів особового складу ворога.

На Новопавлівському напрямку ворог 30 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Олександроград, Тернове, Воскресенка, Маліївка, Ольгівське та в напрямку Іванівки, Новоіванівки й Полтавки. Бої продовжуються в трьох локаціях.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках противник наступальних дій не проводив, проте завдав авіаційного удару Залізничному.

На Придніпровському напрямку ворог провів три марні атаки на позиції наших захисників, водночас завдав авіаударів в районах населених пунктів Козацьке та Інгулець.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не зафіксовано.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Важливо, щоб тиск проти росії зберігався та посилювався в усіх юрисдикціях, і одна з ключових мішеней для наших дій – це російська торгівля нафтою, іншими енергоресурсами. Санкції – і наші пропозиції санкцій ідуть в основу рішень партнерів – направлені проти всієї інфраструктури тіньового флоту: проти капітанів танкерів, проти страховиків, проти операторів ринку, які торгують з росією.

Звісно, треба, щоб споживання російської нафти скорочувалось, і це точно буде скорочувати російські можливості воювати. Багато робиться, і найбільш ефективні наші далекобійні кроки, влучність українських воїнів. Санкції, які діють найшвидше, – удари наших воїнів.

Дякую також усім партнерам, які свідомо обмежують закупівлі російських енергоресурсів. За роки цієї війни – і це війна тільки росії, війна путіна, – за цей час Європа пройшла шлях від майже цілковитої залежності від російських енергоресурсів, передусім газу, до більш автономного життя – із різними постачальниками. Бачимо позицію Сполучених Штатів, і цю позицію варто почути всім, хто досі обирає постачання з росії, а не від інших партнерів. Кожен, хто прагне завершення цієї війни, має зробити те, що треба для зупинки російської машини війни".

Віримо в ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми — сила! Слава Україні!