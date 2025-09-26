Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 25 вересня 2025 року.

Завершилася 1310 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- Президент Володимир Зеленський заявив, що глава США Дональд Трамп підтримує удари по російських цілях, як-от енергетична інфраструктура та збройні заводи. Якщо Україна отримає додаткове далекобійне озброєння від США, «ми його використаємо».

- У Балтійському морі російський військовий літак, імовірно, перед минулими вихідними пролетів над німецьким фрегатом «Гамбург», який бере участь у навчаннях НАТО «Удар Нептуна». А в Данії через невідомі дрони напередодні ввечері закривали аеропорт міста Ольборг.

- Українські військові збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на Запорізькому напрямку. Тим часом Сили безпілотних систем ЗСУ уразили три газорозподільні станції (ГРС) на окупованій частині Луганської області.

- Україна та Сирія схвалили відновлення дипломатичних відносин під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з очільником Сирії Ахмедом Хусейном аш-Шараа.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)



Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Від початку доби зафіксовано 80 бойових зіткнень.

Від артилерійських обстрілів з території російської федерації страждають прикордонні населені пункти, зокрема Заріччя, Бучки, Зоря, Блешня Чернігівської області; Старикове, Нововасилівка, Кружок, Малушине Сумської області.

П’ять атак ворога наразі відбили українські захисники на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, ще один бій триває. Також противник завдав шість авіаударів, скинув 15 КАБів, здійснив 110 обстрілів, зокрема сім — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі атакував позиції українських захисників в районі Вовчанська та Довгенького, одне бойове зіткнення триває.

На Куп’янському напрямку на даний час наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 13 разів поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Шандриголове, Зарічне, Колодязі, Торське та в напрямку Дружелюбівки, Ставок. Сили оборони успішно зупинили п’ять спроб просування противника, бої тривають.

На Сіверському напрямку ворог намагався прорватися у бік Дронівки, атаку відбито.

На Краматорському напрямку противник чотири рази атакував позиції Сил оборони в районі Ступочок та Олександро-Шультиного, один бій досі триває.

На Торецькому напрямку сьогодні загарбник вісім разів намагався йти вперед у районах Плещіївки, Клебан-Бику, Яблунівки та Полтавки, три боєзіткнення досі тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 30 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Родинське, Новоекономічне, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове, Дачне, Філія. Сили оборони стримують натиск противника та вже відбили 28 атак.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку противник 13 разів атакував поблизу населених пунктів Іванівка, Ялта, Мирне, Січневе, Новомиколаївка, Новогригорівка. На даний час чотири боєзіткнення тривають.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару по Залізничному.

На Оріхівському напрямку захисники відбили три атаки противника в районах Новоандріївки та Кам’янського.

На Придніпровському напрямку ворожа авіація завдала авіаударів по Козацькому та Херсону, наступальних дій агресор не проводив.

На інших напрямках фронту суттєвих змін ситуації не зафіксовано.

Виступ Володимира Зеленського на п’ятому саміті міжнародної Кримської платформи

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!