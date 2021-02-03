Лига чемпионов

Украинский хавбек будет адаптироваться в новой команде во внутреннем чемпионате.

Аталанта обновила свою заявку на поединки Лиги чемпионов, однако в нее не вошел полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко. Об этом сообщает Tuttoatalanta.

Вместо бывшего хавбека Шахтера, клуб из Бергамо дозаявил хорвата Боско Сутало. который перебрался в Италию из Осиека. Также в заявку добавился Сам Ламмерс, перешедший из ПСВ.

Таким образом, Коваленко во второй половине сезона сможет выступать только в Серии А и Кубке Италии.

Отметим, что экс-полузащитник "горняков" не смог попасть в заявку на сегодняшний поединок 1/2 финала Кубка Италии против Наполи.

В 1/8 финала Лиги чемпионов Аталанта, в которой также выступает еще один украинец Руслан Малиновский, встретится с мадридским Реалом.