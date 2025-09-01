Німеччина

Чемпіон Німеччини орендує сенегальця з обов’язковим викупом.

Фабріціо Романо повідомляє про завершення переговорів між Баварією та Челсі щодо трансферу сенегальського нападника Джексона.

Чемпіон Німеччини орендує сенегальського нападника Джексона на один сезон за 16,5 мільйонів євро. До контракту додано обов’язкову опцію викупу футболіста за 65 мільйонів євро. Контракт з Джексоном передбачений на п'ять років.

🚨 Exclusive detail: Chelsea also got higher loan fee from FC Bayern for Nico Jackson.



From original €15m to €16.5m loan fee. pic.twitter.com/baRiH8LVVX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2025

За кілька годин до укладення угоди з Челсі, Баварія намагалася орендувати Адемолу Лукмана у Аталанти, однак ця спроба завершилася невдачею.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Челсі відмовився підписувати документи для оренди сенегальця. Причиною стала свіжа травма Ліама Делапа, якої форвард зазнав у матчі проти Фулгема.