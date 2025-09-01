Чемпіон Німеччини орендує сенегальця з обов’язковим викупом.
Ніколас Джексон, getty images
01 вересня 2025, 17:40
Фабріціо Романо повідомляє про завершення переговорів між Баварією та Челсі щодо трансферу сенегальського нападника Джексона.
Чемпіон Німеччини орендує сенегальського нападника Джексона на один сезон за 16,5 мільйонів євро. До контракту додано обов’язкову опцію викупу футболіста за 65 мільйонів євро. Контракт з Джексоном передбачений на п'ять років.
За кілька годин до укладення угоди з Челсі, Баварія намагалася орендувати Адемолу Лукмана у Аталанти, однак ця спроба завершилася невдачею.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Челсі відмовився підписувати документи для оренди сенегальця. Причиною стала свіжа травма Ліама Делапа, якої форвард зазнав у матчі проти Фулгема.