Загострюється конфлікт між лігою та федерацією футболу.
Фото Серії А
05 апреля 2022, 12:36
Президент Серії А Лоренцо Казіні має намір провести зібрання керівників клубів для обговорення ліцензування напередодні сезону-2022/23 — повідомляє Calcio e Finanza.
Президент федерації футболу Італії Габріеле Гравіна має намір провести ліцензування клубів з тим, щоб не дати можливість брати участь у турнірах командам, які не мають міцного фінансового підгрунтя або ведуть економічну діяльність з порушеннями.
Проти цього активно виступили керівники Лаціо Клаудіо Лотіто, Наполі Ауреліо Де Лаурентіс та деякі інши.
Також буде розглянуте питання допомоги для України від Серії А.