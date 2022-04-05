Италия

Загострюється конфлікт між лігою та федерацією футболу.

Президент Серії А Лоренцо Казіні має намір провести зібрання керівників клубів для обговорення ліцензування напередодні сезону-2022/23 — повідомляє Calcio e Finanza.

Президент федерації футболу Італії Габріеле Гравіна має намір провести ліцензування клубів з тим, щоб не дати можливість брати участь у турнірах командам, які не мають міцного фінансового підгрунтя або ведуть економічну діяльність з порушеннями.

Проти цього активно виступили керівники Лаціо Клаудіо Лотіто, Наполі Ауреліо Де Лаурентіс та деякі інши.

Також буде розглянуте питання допомоги для України від Серії А.