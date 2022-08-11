Італія

Нове екіпірування виконане у бірюзових тонах з зображеннями поверхні Землі.

Міланський Інтер на своєму офіційному сайті презентував новий комплект виїзної форми на сезон-2022/23.

Нове екіпірування від компанії Nike виконане в біло-зелених, можна сказати бірюзовому кольорі. Однак найпомітнішим є принт у вигляді карти світу.

"Інтер виріс із повстання, борючись зі статусом-кво та вітаючи гравців зі всіх куточків світу. Наша сім'я зростає, наші брати та сестри зі всього світу розділяють однакові цінності. Неважливо, де вони та звідки", — йдеться у заяві клубу.

Нагадаємо, що вже 13 серпня Інтер проведе свій перший матч у новому сезоні італійської Серії А. Суперником буде Лечче. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.