Італія

Колишній півзахисник Інтера перебуває на радарах клубу Серії A.

Італійський хавбек Роберто Гальярдіні може продовжити кар’єру в Вероні, яка наразі активно шукає підсилення в центр поля серед вільних агентів. Про це повідомляє Sport Mediaset.

Після завершення контракту з Монцою в липні цього року 31-річний Гальярдіні залишається без клубу. Утім, його фізичний стан викликає певні побоювання у керівництва Верони — півзахисник нещодавно переніс операцію на стегні й наразі відновлюється індивідуально.

У минулому сезоні Серії A Гальярдіні провів лише 8 матчів, сумарно відігравши 173 хвилини.

Найяскравіший період кар’єри італійця припав на виступи за міланський Інтер у 2017–2023 роках. Також він захищав кольори Аталанти, Чезени, Спеції та Віченци. У складі національної збірної Італії провів 7 матчів.

Нагадаємо, що влітку Верона продала захисника Дієго Копполу в англійський Брайтон.