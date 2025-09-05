Інше

Склад багаторазового чемпіона Хорватії поповнив Ісмаель Беннасер.

Опорний півзахисник Мілана Ісмаель Беннасер принаймні деякий час представлятиме Динамо Загреб.

Офіційний сайт "синіх" повідомляє, що вони орендували 27-річного алжирця до завершення сезону-2025/26. Динамо Загреб має право викупу Беннасера.

Контракт Ісмаеля з Міланом розраховано до кінця червня 2027 року. Порталом transfermarkt опорник оцінюється в 15 млн євро (із запасом найдорожчий гравець у складі "синіх").

У другій частині минулої кампанії алжирець виступав за Марсель (оренда). На рахунку виконавця два асисти в 12-ти матчах клубу, тоді як у восьми поєдинках "россонері" в сезоні-2024/25 він відзначився однією гольовою передачею.

Зазначимо, що Динамо Загреб є учасником основного етапу Ліги Європи.