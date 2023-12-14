Перес, Getty Images
14 грудня 2023, 18:14
Президент мадридського Реалу Флорентіно Перес висловився з приводу ситуації у світі за останні декілька років. Цитує іспанського функціонера Cope.
"Ми хочемо і повинні згадати останні роки, які були дуже важкими для всіх через пандемію коронавірусу.
Ми пройшли через дуже складні обставини для всіх верств суспільства. Мало-помалу ми набиралися сил і почали рухатися далі, але наслідки все ще присутні в нашому повсякденному житті. Ніхто не забуває про тих людей, які покинули нас.
Ми всі дуже сподіваємося, що у новому році війни у світі припиняться", — заявив Перес.