Іспанія

Слава героям захищаючих Україну!

Президент мадридського Реалу Флорентіно Перес висловився з приводу ситуації у світі за останні декілька років. Цитує іспанського функціонера Cope.

"Ми хочемо і повинні згадати останні роки, які були дуже важкими для всіх через пандемію коронавірусу.

Ми пройшли через дуже складні обставини для всіх верств суспільства. Мало-помалу ми набиралися сил і почали рухатися далі, але наслідки все ще присутні в нашому повсякденному житті. Ніхто не забуває про тих людей, які покинули нас.

Ми всі дуже сподіваємося, що у новому році війни у світі припиняться", — заявив Перес.