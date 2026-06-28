Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

23-річний вінгер збірної Іспанії заявив про важкий період і пообіцяв повернутися на поле після ушкодження.

23-річний вінгер Атлетіка та збірної Іспанії Ніко Вільямс опублікував заяву в Instagram щодо травми, отриманої в матчі проти Уругваю (1:0) на ЧС-2026.

Футболіст прибув на турнір уже з недолікованим ушкодженням підколінного сухожилля, однак вийшов на заміну наприкінці зустрічі. У одному з ігрових епізодів хавбек уругвайців Ніколас де ла Крус здійснив жорсткий підкат ззаду, після якого Вільямс отримав травму привідного м’яза. Іспанський вінгер не приховував емоцій та різко відреагував на дії суперника.

У своїй заяві футболіст описав важкий період, який триває вже півтора року:

"Сьогодні – один із найгірших днів у моєму житті. Я знову травмувався після дуже складного року… Це було півтора року страждань, смутку та невизначеності. Я подолав це, але тепер знову отримав травму… Але я не зупинюся і продовжуватиму боротися", – зазначив Вільямс. Також він подякував уболівальникам за підтримку та наголосив, що планує якнайшвидше повернутися на поле.