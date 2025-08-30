Іспанія

Поповнення в команді Циганкова.

Каталонська Жирона оформила трансфер півзахисника Аззедіна Унахі з французького Олімпік Марсель. Про це повідомляє офіційний сайт "червоно-білих".

Зазначається, що контракт з 25-річним марокканцем підписано до 30 червня 2030. За інформацією трансферного порталу Трансфермаркт, перехід Унахі обійшовся каталонському клубу у шість мільйонів євро.

Минулого сезону Аззедін Унахі на правах оренди відіграв за Панатінаїкос 37 матчів, забив п'ять голів та віддав сім результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Ванат прибув до Іспанії для підписання контракту з Жироною.