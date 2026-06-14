Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

22-річний універсал збірної Англії готується до свого дебюту на мундіалі та вірить, що згуртованість команди Томаса Тухеля допоможе їм яскраво розпочати турнір.

Збірна Англії завершує підготовку до свого першого матчу на Чемпіонаті світу в Північній Америці. Півзахисник Ніко О'Райлі заявив, що команда має продемонструвати свій справжній рівень та амбіції у стартовому поєдинку групи L проти збірної Хорватії.

Підопічні Томаса Тухеля вже прибули на свою головну базу в Канзас-Сіті після тренувального збору у Флориді, де вони активно адаптувалися до спекотного клімату.

Англійці, які вважаються одними з головних фаворитів цього турніру, розпочнуть свій шлях у середу в Далласі. Матч проти Хорватії є для них принциповим, адже це своєрідне відлуння болючого півфіналу ЧС-2018.

"Ми акліматизувалися до спеки, багато тренувалися, а потім у двох контрольних іграх кожен отримав ігрові хвилини. Я думаю, нам просто потрібно вийти на поле з усім нашим арсеналом та показати їм, з чого ми зроблені. У певному сенсі це було схоже на передсезонну підготовку, було дуже напружено, але нам необхідно бути готовими до турніру".

За словами О'Райлі, переїзд до Канзас-Сіті знаменує момент, коли Англії дійсно потрібно взятися за справу та продемонструвати свою здатність пройти весь шлях до фіналу.

Казковий злет молодого таланта Очікується, що 22-річний гравець вийде у стартовому складі на позиції лівого захисника в матчі проти хорватів. Його кар'єра розвивається блискавично: шлях від дебюту в англійській Прем'єр-лізі до участі у Чемпіонаті світу зайняв лише 17 місяців. Свій перший із п'яти матчів за національну команду він провів у листопаді.

"Це неймовірно, мрія збулася. Це те, про що я мріяв у дитинстві. Звісно, я ще молодий, але не можу дочекатися початку турніру. Іноді дійсно доводиться щипати себе, адже все сталося так швидко. Я дебютував в АПЛ минулого січня, і з того часу просто продовжував рухатися вперед, досягаючи хороших результатів у Сіті, що зрештою й привело мене сюди", — зізнався О'Райлі.

Атмосфера в команді перебуває на найвищому рівні. Капітан збірної Гаррі Кейн особисто порадив молодому дебютанту сприймати цей досвід якнайкраще та просто насолоджуватися літом. Тим часом головний тренер Томас Тухель успішно попрацював над створенням справжнього братерства у роздягальні.

"У нас єдність, і відчувається, що ми справді згуртовані. Ми всі разом, чудово взаємодіємо та добре працюємо на полі. Ми мали багато шансів у недавньому матчі проти Коста-Рики, і тепер настав час докласти зусиль і домінувати в офіційних іграх" — підкреслив Ніко.