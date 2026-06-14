Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках першого туру групового етапу чемпіонату світу-2026 зустрінуться збірні Швеції і Тунісу.

Поєдинок відбудеться в понеділок, 15 червня, на мексиканському Монтеррей Стедіум. Початок — о 05:00 за Києвом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Грема Поттера. Так, на перемогу Швеції можна поставити з коефіцієнтом 1.98, тоді як потенційний успіх Тунісу оцінюється показником 4.40. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.26.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Швеція не програє + тотал більше 1,5", представлений показником 1.71.

Коефіцієнтом 2.40 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Віктора Йокереса, тоді як потенційний гол Александера Ісака — 2.55.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Швеція переможе в один гол". На нього можна поставити з показником 3.49.

Слідкуйте за матчем Швеція — Туніс на Football.ua.