Іспанія

Реал Овʼєдо продовжує боротьбу за виживання,

Реал Овʼєдо та Вільярреал не змогли виявити сильнішого (1:1)

Початок гри був за гостями: вони контролювали мʼяч та невдовзі заробили право на пенальті. Перес впевнено виконав вирок. Після того як рахунок було відкрито, змінився малюнок гри. Господарі взяли мʼяч під свій контроль та перейшли до позиційних атак.

По перерві натиск посилився. Заміни Марселіно не вберегли його команду від пропущеного голу. Не обійшлося без частки везіння: після метушні у воротарському майданчику мʼяч опинився в Чайри. Марокканський нападник обіграв суперника та пробив — мʼяч рикошетом від захисника залетів у сітку воріт. Команда Альмади мала нагоду вирвати перемогу, але не судилося.

У підсумку Овʼєдо набирає дуже важливий пункт у боротьбі за збереження прописки. За останні шість ігор королівський клуб лише один раз зазнав поразки. Наразі вони залишаються на дні таблиці, але відставання від рятівної позиції зменшилося до 7 очок. Вільярреал завдяки осічці Атлетіко залишається третім із 62 балами.

Реал Ов`єдо — Вільярреал 1:1

Голи: Чайра, 69 - Пепе, 13 (пен)

Реал Ов`єдо: Есканделл — Відаль, Баї, Кальво, Лопес (Альхассан, 90) — Фернандес (Еджарія, 72), Сібо (Ассан, 72), Коломбатто, Чайра (Агудін, 90) — Рейна (Касорла, 72), Віньяс

Вільярреал: Тенас — Моуріньйо (Фрімен, 78), Наварро, Вейга, Кардона — Б'юкенен (Мікаутадзе, 46), Парехо (Парті, 78), Гує, Гонсалес (Молейро, 62) — Пепе, Олувасеї (Перес, 62)

Попередження: Есканделл — Молейро