Стали відомі стартові склади команд для поєдинку першого туру чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Швеція та Туніс.
Александре Ісак, Getty Images
15 червня 2026, 04:23
Національні збірні Швеції та Тунісу зіграють матч першого туру чемпіонату світу-2026 у Монтерреї.
Швеція: Нордфельдт — Лагербільке, Гін, Лінделеф — Бернгардссон, Карльстрем, Аярі, Гудмундссон — Нюгрен — Ісак, Йокерес.
Запасні: Зеттерстрем, В. Йоганссон, Г. Йоганссон, Свенссон, Екдаль, Старфельт, Сміт, Страуд, Бергвалль, Сема, Сванберг, Зенелі, Еланга, Нільссон, Алі.
Запасні: Дамен, Бен-Хессен, Арус, Бронн, Бен-Уанес, Неффаті, Шікауї, Гарбі, Аярі, Махмуд, Тунекті, Мастурі, Еллумі, Шауат.
Туніс: Шамах — Валері, Тальбі, Рекік, Бен-Хаміда — Хедіра, Скірі — Абді, Ганнібал, Бен-Сліман — Саад.
Гра Швеція — Туніс почнеться о 05:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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