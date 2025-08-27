Ліга Європи

Наставник ізраїльського клубу поділився своїми думками перед грою з "біло-синіми".

Головний тренер ізраїльського Маккабі Тель-Авів Жарко Лазетич прокоментував майбутній матч-відповідь раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи проти київського Динамо.

"Ми готуємось, як до будь-якої гри, хочемо перемогти, а не втримати рахунок. Обидві команди мали моменти, і в результаті все могло піти по-різному. Ми все аналізуємо, і я сподіваюся, що завтра побачимо, що готові.

Багато гравців минулого сезону вплинули на команду, це факт. З іншого боку, я дуже задоволений тим, як команда відреагувала – це завжди командна справа. Зараз у нас є інші гравці, ми справляємося з цим, так буває влітку. Подивимося протягом сезону, не всі зміни у складі залежать від нас. Деякі гравці вирішили піти, отримавши виняткові пропозиції. Це зміни, але повторюся, я дуже задоволений тим, як команда відреагувала. Така ситуація і нам потрібно з нею розібратися.

Подивимося, що буде завтра, і тоді ми матимемо трохи часу. Сподіваюся, не буде як минулого року, коли у нас, наприклад, троє захисників отримали травми. Сподіваюся, цього року таких випадків не буде.

У мене завжди є якийсь план перед грою, але все залежить від багатьох чинників. Наступна гра завжди найважливіша, особливо на даному етапі, коли на нас чекає щось серйозне. Звичайно, наша головна мета — чемпіонат, тому цей матч та наступний дуже важливі", — наводить слова Лазетича прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Динамо Київ – Маккабі Тель-Авів відбудеться завтра, 28 серпня, о 21:00 за Києвом. У першій грі "біло-сині" поступилися з рахунком 1:3.