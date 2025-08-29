Відбулися чергові матчі Першої ліги.
ЮКСА - Чорноморець, ФК Чорноморець
29 серпня 2025, 18:00
Сьогодні, 29 серпня, відбулися перші матчі у рамках четвертого туру Першої ліги України.
У першому матчі одеський Чорноморець у гостях мінімально обіграв ЮКСУ з рахунком 1:0.
Перемогу команді Олександра Кучера приніс єдиний м'яч у виконанні Дмитра Сабієва, який зрізав м'яч у власні ворота на 43 хвилині.
Також зазначимо, що у складі "моряків" дебютував колишній захисник київського Динамо та збірної України Євген Хачеріді, який з'явився на полі у перерві.
ЮКСА — Чорноморець 0:1
Гол: Сабієв, 43 (аг).
У другій зустрічі Лівий Берег на своєму полі обіграв Прикарпаття з рахунком 2:1.
Перемогу "лебедям" забезпечили забиті м'ячі у виконанні Сідннея Сільви Сантоса та Данила Сухоручка. У гостей єдиний м'яч забив Дмитро Титов.
Лівий Берег — Прикарпаття 2:1
Голи: Сільва Сантос, 24, Сухоручко, 60 — Титов, 85.