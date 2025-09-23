Україна: Перша ліга

Після поразки від Буковини клуб вирішив попрощатися з наставником.

Лівий Берег офіційно повідомив про завершення співпраці з головним тренером Андрієм Гаврюшовим. Фахівець розпочав сезон 2025/26 на чолі першої команди, а до цього працював із юнацьким складом клубу.

"Ми щиро дякуємо Андрію Валерійовичу за професіоналізм та внесок у становлення наших футболістів. Бажаємо нових досягнень та перемог у подальшій тренерській кар’єрі", — йдеться в офіційній заяві клубу.

Гаврюшов приєднався до Лівого Берега взимку, очолював команду U-19, а 10 червня був призначений головним тренером першої команди. До роботи в київському клубі 47-річний спеціаліст працював у структурах Олександрії, Дніпра та Руха.

Нагадаємо, у минулому турі Першої ліги Лівий Берег зазнав домашньої поразки від Буковини з рахунком 1:3.