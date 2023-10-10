Украина: Вторая лига

В українській Другій лізі завершилися всі матчі 11-го туру.

Одинадцятий тур української Другої ліги розпочався у четвер, 5 жовтня, і завершився у суботу, 7 жовтня. У семи матчах команди відзначилися 21 голом.

У першому поєдинку одинадцятого туру вінницька Нива розгромила на виїзді Кремінь-2.

Кремінь-2 — Нива (Вінниця) 0:5

Голи: Швець, 3, Страшкевич, 14, Петленко, 39 (пен.), Загорулько, 44, Євтіхов, 63

Київський Локомотив наприкінці зустрічі з Тростянцем здобув другу перемогу у сезоні.

Локомотив — Тростянець 2:1

Голи: Тітаренко, 16 (пен.), Бринько, 90+3 (автогол) — Грищенко, 35

Реал Фарма і Рух-2 не виявили сильнішого, не відзначившись жодним забитим м'ячем.

Реал Фарма — Рух-2 0:0

Чайка впевнено здолала миколаївський Васт. Захисник господарів Віталій Дубілей тричі святкував голи у ворота гостей.

Чайка — Васт 5:1

Голи: Вечурко, 7, Дубілей, 29, 50, 79, Семенець, 75 — Вітенко, 57

Мирівська Дружба зуміла мінімально здолати Звягель у виїзному поєдинку.

Звягель — Дружба 0:1

Голи: Бандурін, 12

Кудрівка втримала 3 очки у матчі проти другої команди запорізького Металурга.

Металург-2 — Кудрівка 1:2

Голи: Хуссін, 79 (пен.) — Скепський, 18, Чепурненко, 65 (пен.)

ЮКСА закрила програму одинадцятого туру впевненою перемогою над стрийською Скалою.

ЮКСА – Скала 1911 3:0

Голи: Пагліаріні, 9, Гоуларт, 40, 60

Розклад наступного, дванадцятого туру української Другої ліги: