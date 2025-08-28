Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Французи готуються до матчу з "синьо-жовтими".

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам висловився про півзахисника команди Адрієна Рабьо, який потрапив в серйозний скандал через бійку зі своїм одноклубником Джонатаном Роу. Його слова наводить RMC Sport.

"Адрієн пройшов передсезонну підготовку зі своєю командою. Він зіграв перші матчі сезону за Марсель, а потім сталося те, що сталося. Я не знаю, що відбудеться до понеділка, коли він приєднається до нас. До понеділка все вирішиться.

З такими речами нелегко справлятися, коли вони стають надбанням ЗМІ. Я не збираюся говорити, хто правий, а хто винен.

Я поговорив з ним. Я піклуюся про Адрієна через те, що він для нас зробив. Мені було важливо знати, в якому він настрої. Незважаючи на ситуацію навколо нього, дуже добре, що він зможе бути з нами в двох дуже важливих матчах проти України та Ісландії", – сказав Дешам.

Раніше Дешам оголосив склад збірної Франції на матчі з Україною та Ісландією.