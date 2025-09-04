Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Головний тренер української національної команди поспілкується з представниками ЗМІ.

Керманич збірної України Сергій Ребров візьме участь у пресконференції, присвяченій номінально домашньому поєдинку з Францією.

Допоможи Реброву обрати склад збірної України на матч проти Франції

Українці зустрінуться з французами в польському Вроцлаві завтра, 5 вересня. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за Києвом. Для обох збірних цей матч стане першим у рамках кваліфікації чемпіонату світу-2026.

Пресконференція за участі Реброва має розпочатися сьогодні, 4 вересня, о 18:45 за київським часом. Слідкуйте за прямою трансляцією заходу на Football.ua.

Нагадаємо, вищезгадане протистояння обслуговуватиме бригада арбітрів із Нідерландів.