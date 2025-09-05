Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Тренер збірної України закликав команду зосередитися на кожній грі окремо та відзначив силу суперників у відборі ЧС-2026.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров поділився очікуваннями від старту відбору до чемпіонату світу-2026 та висловив упевненість у своїх гравцях перед поєдинком із Францією.

"Як на мене, завжди треба не думати, що буде в майбутньому, а готуватися до кожної зустрічі. Сьогодні у нас Франція. Потрібно дуже серйозно підготуватися. Потім буде Азербайджан.

Треба йти крок за кроком, демонструючи максимальну віддачу в кожній грі. Ми граємо проти найсильніших збірних, найсильніших гравців", — сказав Ребров.

Українці зустрінуться з французами в польському Вроцлаві сьогодні, 5 вересня. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за Києвом. Для обох збірних цей матч стане першим у рамках кваліфікації чемпіонату світу-2026.