Поєдинок першого туру групового етапу між Україною та Францією відбудеться сьогодні у Вроцлаві о 21:45.
Фото УАФ
05 вересня 2025, 12:18
Сьогодні, 5 вересня, збірна України проведе матч першого туру групового етапу відбору до чемпіонату світу-2026 проти національної команди Франції.
Гра відбудеться у польському Вроцлаві на стадіоні Тарчинський Арена Вроцлав та розпочнеться о 21:45 за київським часом.
Українська команда вийде на поле у синьому комплекті форми, тоді як французи зіграють у білому.
Слідкувати за матчем Україна — Франція можна в онлайн-трансляції на Football.ua.