Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Поєдинок першого туру групового етапу між Україною та Францією відбудеться сьогодні у Вроцлаві о 21:45.

Сьогодні, 5 вересня, збірна України проведе матч першого туру групового етапу відбору до чемпіонату світу-2026 проти національної команди Франції.

Гра відбудеться у польському Вроцлаві на стадіоні Тарчинський Арена Вроцлав та розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Українська команда вийде на поле у синьому комплекті форми, тоді як французи зіграють у білому.

