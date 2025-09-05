Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Поєдинок першого туру групового етапу між Україною та Францією відбудеться сьогодні у Вроцлаві о 21:45.

Сергій Ребров, головний тренер національної збірної України, звернувся до фанатів збірної перед матчем з Францією у кваліфікації чемпіонату світу.

"Початок цієї осені несе з собою дуже важливу подію – старт нашої кваліфікаційної групи до ЧС-2026.

Вже сьогодні ми зіграємо першу із шести надважливих ігор, яку на превеликий жаль, ми не маємо змоги проводити вдома, перед нашими вболівальниками, саме у нашій країні.

Але за останні кілька років наші вболівальники створюють для нас якомога домашню атмосферу у різних європейських містах та країнах.

Попереду нас дуже важлива осінь і я впевнений, що ваша підтримка протягом наступних місяців буде дуже важлива та безмежно допоможе команді досягти нашої мети виходу на цей турнір", — написав Ребров в соцмережах.

