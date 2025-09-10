Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу кваліфікації ЧС-2026, що відбувся 9 вересня 2025 року.

Збірна Румунії у матчі відбіркового циклу ЧС-2026 не змогла обіграти Кіпр – зустріч закінчилася з рахунком 2:2.

Команда Мірчі Луческу відкрила рахунок вже на другій хвилині зусиллями Деніса Дрегуша, який за 16 хвилин оформив дубль.

Однак ще до перерви кіпріоти відіграли один м'яч завдяки голу Лоїзоса Лоїзу, після чого на 76 хвилині Харалампос Харалампус зрівняв цифри на табло.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Кіпр — Румунія в рамках кваліфікації чемпіонату світу-2026:

Кіпр — Румунія 2:2

Голи: Лоїзу, 29, Харалампус, 76 — Дрегуш, 2, 18.

Кіпр: Фабіану — Пілеас (Коррея, 46), Лайфіс, Сієліс, Шиккіс — Кусулос (Харалампус, 62), Кастанос — Кості (Кір'яку, 68) — Лоїзу (Какуліс, 62), Ціоніс (Куцакос, 88), Піттас.

Румунія: Молдован — Банку, Бурке, Гіце, Раціу — Станчу, М. Марін, Р. Марін (Шут, 80) — Добре (Мікулеску, 65), Ман (Сореску, 80), Дрегуш.

Попередження: Кусулос, Харалампус — Банку, Бурке.