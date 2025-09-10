Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Нападник прокоментував матч з Ісландією та свій 52 гол за Францію.

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе прокоментував перемогу своєї команди у матчі відбору ЧС-2026 (2:1), у якому він відзначився голом, завдяки чому випередив Тьєррі Анрі за кількістю голів у футболці національної команди.

"Я знав про рекорди — це класно, я дуже радий. Я ще згадаю Анрі, бо він неймовірний гравець, жива легенда. Обійти його – це справді круто. Але залишається ще одна людина, яку потрібно перегнати, тож я не буду занадто святкувати. Попереду ще багато роботи.

Є багато уроків, які можна винести. Вони не завжди позитивні, але дозволяють нам працювати, бачити, чого нам бракує, де можна покращитися. Це матчі, які завжди корисно аналізувати. Ми все ще тут, змогли набрати максимум очок. З точки зору таблиці – ідеально, шість з шести, кращого не буває. А от у грі є над чим працювати, є що вдосконалювати. Є моменти, які ми виконали добре, є чому навчитися на цьому зборі.

Кожна перемога – це ще один крок уперед. Щоб кваліфікуватися, доведеться зробити багато кроків. Але кожна перемога наближає нас до ЧС. Ми раді, що обіграли прямих конкурентів. У жовтні доведеться повторити це. Тоді збір буде інший, але ми готові", — наводить слова Мбаппе RMC Sport.

