Австрійці забили десять сухих м'ячів у ворота Сан-Марино.
Марко Арнаутович, Getty Images
10 жовтня 2025, 09:45
Збірна Австрії у матчі відбірного циклу ЧС-2026 розгромила Сан-Марино (10:0).
У цьому матчі оформленим покером відзначився Марко Арнаутович.
Таким чином, 36-річний австрієць забив 45 голів у складі національної команди, ставши найкращим бомбардиром збірної Австрії.
На вершині рейтингу Арнаутович випередив Тоні Польстера, на рахунку якого 44 забиті м'ячі.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Австрія — Сан-Марино.