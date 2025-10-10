Збірна Австрії у матчі відбірного циклу ЧС-2026 розгромила Сан-Марино (10:0).

У цьому матчі оформленим покером відзначився Марко Арнаутович.

Таким чином, 36-річний австрієць забив 45 голів у складі національної команди, ставши найкращим бомбардиром збірної Австрії.

На вершині рейтингу Арнаутович випередив Тоні Польстера, на рахунку якого 44 забиті м'ячі.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Австрія — Сан-Марино.