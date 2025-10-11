Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Ісландський хавбек поділився своїми думками після гри з Україною.

Півзахисник збірної Ісландії Ісак-Бергманн Йоуганессон прокоментував поразку своєї команди у матчі відбору ЧС-2026 проти України (3:5).

"Це стосувалося всієї гри загалом – ми робили безглузді помилки. Подекуди ми грали дуже добре, але подекуди – дуже погано, дозволяючи супернику забивати легкі голи. Робили дурні помилки, один гол у першому таймі на моїй совісті, коли я віддав м’яч супернику. Ми забили три м’ячі, але грали надто по-дитячому і також пропустили. Це дуже прикро й залишає гірке відчуття.

Мені здалося, що вони забивали практично з кожного удару з-за меж штрафного. Один раз – просто в дев’ятку, інший – спокійно поклали м’яч, ніби нічого складного. Вони забили п’ять, але я не впевнений, що це відповідає перебігу гри. Здавалося, у них усе залітало, тоді як ми самі дарували їм безглузді голи. Ми повинні взяти на себе відповідальність і зробити з цього висновки.

Я беру на себе відповідальність за третій гол, Мікаель – за другий. У кінці ми теж припустилися помилок. Так буває, це неймовірно прикро, але ми проаналізуємо все й наступного разу зіграємо краще", — наводить слова Йоуганессона Visir.

